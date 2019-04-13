Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным31 канал Челябинска 03:59

Роскомнадзор потребовал от ярославских СМИ удалить новость про надпись, содержащую оскорбление президента. Однако несколько изданий отказались. В Ярославле заблокировали сайт 76.ru.

Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным

Общество Опубликованы новые правила экспертизы учебников Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.

Происшествия Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Космос Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Происшествия В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.

Хоккей Хартли об отменённой шайбе в матче с ЦСКА: всё остаётся на льду Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал эпизод с отменой шайбы в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

Происшествия ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Происшествия Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.

Наука Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.

Единоборства Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.

Наука Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Общество В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.

Общество В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.

Армия и оружие МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.

Армия и оружие Корабли НАТО завершили военные учения в Черном море Корабли постоянной морской группы НАТО завершили учения «Морской щит — 2019» в Черном море.

Шоу-бизнес Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.

Общество В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой «Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.