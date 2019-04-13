Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным31 канал Челябинска 03:59
Роскомнадзор потребовал от ярославских СМИ удалить новость про надпись, содержащую оскорбление президента. Однако несколько изданий отказались. В Ярославле заблокировали сайт 76.ru.
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Общество
Опубликованы новые правила экспертизы учебников
Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Футбол
Ведран Чорлука: «„Локомотиву“ надо брать очки и ждать ошибки лидера»
Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки лидера.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1
Обновлено в 14:22
Хоккей
Хартли об отменённой шайбе в матче с ЦСКА: всё остаётся на льду
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал эпизод с отменой шайбы в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 13:35
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени
В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено 11 апреля в 12:01
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Украинцы попытались ввезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой
Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 03:23
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Общество
В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным
В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.
Обновлено в 09:40
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Корабли НАТО завершили военные учения в Черном море
Корабли постоянной морской группы НАТО завершили учения «Морской щит — 2019» в Черном море.
Обновлено в 06:02
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото
В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Общество
В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой
«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено в 13:31
Футбол
Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»
Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12