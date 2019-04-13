Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным31 канал Челябинска 03:59
Роскомнадзор потребовал от ярославских СМИ удалить новость про надпись, содержащую оскорбление президента. Однако несколько изданий отказались. В Ярославле заблокировали сайт 76.ru.
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Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Футбол
Марио Фернандес: «Судья убил ЦСКА, мне очень грустно»
Обновлено в 10:59
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине
"Тотальный диктант" в Таллине, ставшем в этом году столицей образовательной акции, прошел с успехом.
Обновлено в 11:16
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Политика
В Судане отменили комендантский час
Переходный военный совет Судана отменил в стране комендантский час в ночное время.
Обновлено в 09:37
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени
Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено в 08:14
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Общество
КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату
Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
С-400 захватили контроль над небом в мире
Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Россия пообещала отреагировать на планы НАТО в Черном море
Напомним, в НАТО заявляли, что принятие «Пакета по Черному морю» предусматривает наращивание присутствия сил Североатлантического альянса для оказания помощи Украине и Грузии.
Обновлено в 11:41
Финансы
ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году
На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети
Обновлено в 10:52
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
Обновлено в 05:37
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено в 10:00
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Единоборства
Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой
Обновлено в 08:29