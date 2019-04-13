Общество

Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным31 канал Челябинска 03:59

Роскомнадзор потребовал от ярославских СМИ удалить новость про надпись, содержащую оскорбление президента. Однако несколько изданий отказались. В Ярославле заблокировали сайт 76.ru.
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Сайт 76.RU в Ярославле разблокировали. Обращение главного редактора

Новости Ярославля 76.ru07:02

Сайт ярославского СМИ разблокирован после удаления фото с хулиганской надписью про Путина

Znak.com07:23

Сайт ярославского издания 76.ru разблокировали. Претензии вызвало граффити про Путина

Дождь06:52

Роскомнадзор заблокировал ярославское издание 76.ru за новость про надпись о Путине по закону о «явном неуважении к государству»

Медиазона08:45

Сайт ярославского СМИ разблокировали после удаления фото из новости

Коммерсантъ07:13

Сайт ярославского 76.ru разблокировали после удаления фотографии из материала об оскорбляющем президента граффити

Эхо Москвы11:06

Роскомнадзор заблокировал сайт 76.ru следом за «Яркубом»

КП - Ярославльвчера в 17:40
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Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Футбол

Марио Фернандес: «Судья убил ЦСКА, мне очень грустно»

Обновлено в 10:59
Общество

Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине

"Тотальный диктант" в Таллине, ставшем в этом году столицей образовательной акции, прошел с успехом.
Обновлено в 11:16
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Политика

В Судане отменили комендантский час

Переходный военный совет Судана отменил в стране комендантский час в ночное время.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Политика

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Политика

Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Общество

КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату

Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

С-400 захватили контроль над небом в мире

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Россия пообещала отреагировать на планы НАТО в Черном море

Напомним, в НАТО заявляли, что принятие «Пакета по Черному морю» предусматривает наращивание присутствия сил Североатлантического альянса для оказания помощи Украине и Грузии.
Обновлено в 11:41
Финансы

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
Обновлено в 10:05
Гаджеты

Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети

Обновлено в 10:52
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Обновлено в 05:37
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты

Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года

В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено в 10:00
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Единоборства

Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой

Обновлено в 08:29
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