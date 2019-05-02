Технологии

Сайт Last.fm заблокирован в РоссииКоммерсантъ 09:43

Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК. Сайта нет в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Один из пользователей обратился к провайдеру «Дом.ru» в Twitter.
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Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

РБК08:08

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm

Эхо Москвы10:31

Сайт Last.fm заблокирован в России

Коммерсантъ09:43

Пользователи пожаловались на блокировку Last.fm в России

Ведомости08:57

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm

Дождь09:15

Российские пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса

РИА Новости12:20

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

Газета.Ru14:27
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Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.
Обновлено в 17:53
Общество

В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег

Обновлено в 17:30
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Авто

Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием

Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Гаджеты

Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S

Новая серия портативных компьютеров, как сообщается, может получить имя ThinkBook или ThinkBook S. Компания Lenovo уже продемонстрировала модели с 13,3- и 14-дюймовым дисплеем.
Обновлено в 15:42
Политика

Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Происшествия

В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом

Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву, Собчак раскрыла интимные подробности Волочковой

Пугачева набросилась на Кудрявцеву, Собчак — на Волочкову. «СтарХит» узнал, чем закончились их скандалы.
Обновлено в 16:00
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено в 06:10
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Политика

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Финансы

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума

Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля.
Обновлено в 04:50
Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку

Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Футбол

УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны четверо кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Обновлено в 05:40
Кино

Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры

Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор

В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Хоккей

Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура

Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Здоровье

Комитет по здравоохранению поможет в реабилитации псковского краеведа Тамары Шулаковой

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональный комитет по здравоохранению ищет варианты оказания медицинской помощи известному псковскому краеведу, историку Тамаре Васильевне Шулаковой.
Обновлено в 13:30
Футбол

Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру

37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Обновлено в 12:31
Культура

Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи

Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44
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