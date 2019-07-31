Общество
Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогахГазета.Ru 06:39
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прятать камеры не нужно – их целью является снижение аварийности и сохранение человеческих жизней. На сайте ГИБДД появилась интерактивная карта, на которой указано местонахождение всех камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Читать в источнике
Оценить193
В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Футбол
В ЦСКА опровергли информацию о переходе украинского защитника Хачериди
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию украинских СМИ о том, что защитник Евгений Хачериди в скором времени перейдет в московский клуб.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
США приветствуют решение Болгарии приобрести восемь истребителей F-16
Соединенные Штаты приветствуют решение болгарского правительства о приобретении восьми многоцелевых истребителей F-16 Block 70, а также сопутствующего оборудования к ним, рассчитывают на сотрудничество с Болгарией по этому проекту.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Число бедных россиян достигло 21 миллиона
По информации ведомства, в первом квартале 2019 года 14,3% всех жителей страны располагали доходами, не превышающими прожиточный минимум.
Обновлено 29 июля в 19:45
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ
Четвертое место заняла еще одна модель Lexus – компактный кроссовер NX стоимостью от 2,15 млн рублей, на котором остановили свой выбор 2129 россиян.
Обновлено в 04:54
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество
Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии
Обновлено в 07:07
Политика
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Футбол
Шюррле определился с номером в «Спартаке»
Обновлено вчера в 18:19
Наука
Facebook может перейти на печать с помощью мыслей
Во время конференции разработчиков в 2017 году Facebook объявил о своих планах разработки интерфейса, позволяющего печатать с помощью мыслей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер
Обновлено в 07:12
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Канадские ученые сравнили противовоспалительные свойства аспирина и конопли, обнаружив, что последняя в 30 раз более эффективна.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
В Южной Корее оценили ракетные запуски КНДР
Ракеты проследовали в северо-восточном направлении, поднялись на высоту до 30 км и в итоге упали в воды Восточного (Японского) моря, пролетев 250 км. В предварительном порядке южнокорейские военные пришли к выводу, что имел место "запуск баллистических ракет малой дальности, схожих с теми, которые были запущены шесть дней назад".
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
Обновлено в 07:35
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Баскетбол
«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
Обновлено в 06:39
Футбол
Юрий Газзаев стал тренером-консультантом «Енисея»
Как сообщила клубная пресс-служба, 58-летний специалист будет работать в клубе ФНЛ в качестве тренера-консультанта.⠀Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».
Обновлено в 00:37
Общество
В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию
Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".
Обновлено в 07:50
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым
Обновлено в 06:02