Общество

Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогахГазета.Ru 06:39

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прятать камеры не нужно – их целью является снижение аварийности и сохранение человеческих жизней. На сайте ГИБДД появилась интерактивная карта, на которой указано местонахождение всех камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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Владимир Путин
В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.
— Владимир ПутинРамблер 05:28
с чего всё началось
"Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России", - говорится в сообщении на сайте
 ГИБДД.
ТАСС05:13

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Сайт ГИБДД сломался после публикации карты всех камер на дорогах

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