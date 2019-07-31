с чего всё началось

В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прятать камеры не нужно – их целью является снижение аварийности и сохранение человеческих жизней. На сайте ГИБДД появилась интерактивная карта, на которой указано местонахождение всех камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах

Происшествия Михаила Светова арестовали на 30 суток Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».

Футбол В ЦСКА опровергли информацию о переходе украинского защитника Хачериди Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию украинских СМИ о том, что защитник Евгений Хачериди в скором времени перейдет в московский клуб.

Армия и оружие США приветствуют решение Болгарии приобрести восемь истребителей F-16 Соединенные Штаты приветствуют решение болгарского правительства о приобретении восьми многоцелевых истребителей F-16 Block 70, а также сопутствующего оборудования к ним, рассчитывают на сотрудничество с Болгарией по этому проекту.

Экономика Число бедных россиян достигло 21 миллиона По информации ведомства, в первом квартале 2019 года 14,3% всех жителей страны располагали доходами, не превышающими прожиточный минимум.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ Четвертое место заняла еще одна модель Lexus – компактный кроссовер NX стоимостью от 2,15 млн рублей, на котором остановили свой выбор 2129 россиян.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Политика Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.

Происшествия В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн» Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.

Наука Facebook может перейти на печать с помощью мыслей Во время конференции разработчиков в 2017 году Facebook объявил о своих планах разработки интерфейса, позволяющего печатать с помощью мыслей.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина Канадские ученые сравнили противовоспалительные свойства аспирина и конопли, обнаружив, что последняя в 30 раз более эффективна.

Армия и оружие В Южной Корее оценили ракетные запуски КНДР Ракеты проследовали в северо-восточном направлении, поднялись на высоту до 30 км и в итоге упали в воды Восточного (Японского) моря, пролетев 250 км. В предварительном порядке южнокорейские военные пришли к выводу, что имел место "запуск баллистических ракет малой дальности, схожих с теми, которые были запущены шесть дней назад".

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Энергетика Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Баскетбол «Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.

Футбол Юрий Газзаев стал тренером-консультантом «Енисея» Как сообщила клубная пресс-служба, 58-летний специалист будет работать в клубе ФНЛ в качестве тренера-консультанта.⠀Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».

Общество В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.