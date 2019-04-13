Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»Красная весна вчера в 04:14
Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль. Ведомство внесло «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов. По словам редактора издания Марины Седневой, редакции пока не известны основания для блокировки.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»
Обновлено в 07:27
Происшествия
Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики
RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в Германии
Немецкий журналист Гернот Крампер назвал российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "кошмаром для НАТО".
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном
Обновлено вчера в 12:55
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Происшествия
На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками
Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Политика
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено вчера в 08:19
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Политика
Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов
Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Авто
В Сети появилось первое изображение Skoda Octavia Wagon
Octavia является самой важной моделью бренда. К выходу в этом году готовится уже пятое поколение модели.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Росгвардию снабдят ослепляющим оружием
Росгвардия сможет расправляться с агрессивными правонарушителями с помощью ослепляющего и оглушающего оружия.
Обновлено в 03:00
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
МИД: США не оставляют попыток свергнуть Мадуро
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона все еще пытается свергнуть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Общество
На архангельского депутата из КПРФ полицейские составили протокол за участие в митинге и шествии против ввоза мусора на Шиес
На депутата-коммуниста из городской думы Архангельска Александра Афанасьева полицейские составили протоколы за участие в несанкционированном митинге и шествии.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Общество
«Поезд Победы» прибыл в Симферополь
«Поезд Победы» в субботу, 13 апреля, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море
В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12