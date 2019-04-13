Общество
Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про ПутинаМосковский Комсомолец 07:18
Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля. Об этом сообщила главный редактор Ольга Прохорова в телеграм-канале.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Футбол
ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Кино
Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети
Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»
Завершилась квалификация Гран-при Китая "Формулы-1". Поул-позицию завоевал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 02:52
Политика
Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I
В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Общество
Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью
Мне выпала честь представить великолепное платье от модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-летнего юбилея ТЦ "Европа", – поделилась Ольга Глацких в Instagram.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Гусев и Гавриков покинули СКА ради НХЛ
Хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев (нападающий) и Владислав Гавриков (защитник) продолжат карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 06:58
Спорт
Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ
Обновлено в 09:54
Политика
ЕС перестал быть главным торговым партнёром России
Евросоюз уступил лидерство в торговле с Россией странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Финансы
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 09:50
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Политика
Трамп высказался о возможном третьем саммите с Ким Чен Ыном
Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение по поводу возможности проведения третьего саммита США — КНДР.
Обновлено в 09:06
Общество
Опубликованы новые правила экспертизы учебников
Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств
Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Тоттенхэм» хочет подписать Гомеша за 30 миллионов фунтов
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, находящийся в аренде из "Барселоны", привлек внимание главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает Daily Telegraph.
Обновлено в 07:57
Политика
Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился
Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57