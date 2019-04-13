Общество

Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про ПутинаМосковский Комсомолец 07:18

Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля. Об этом сообщила главный редактор Ольга Прохорова в телеграм-канале.
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Сайт ярославского издания 76.ru разблокировали. Претензии вызвало граффити про Путина

Дождь06:52

Сайт ярославского СМИ разблокирован после удаления фото с хулиганской надписью про Путина

Znak.com07:23

Сайт ярославского СМИ разблокировали после удаления фото из новости

Коммерсантъ07:13

Роскомнадзор заблокировал ярославское издание 76.ru за новость про надпись о Путине по закону о «явном неуважении к государству»

Медиазона08:45

Сайт 76.RU в Ярославле разблокировали. Обращение главного редактора

Новости Ярославля 76.ru07:02

Сайт ярославского 76.ru разблокировали после удаления фотографии из материала об оскорбляющем президента граффити

Эхо Москвы11:06

Роскомнадзор заблокировал сайт 76.ru следом за «Яркубом»

КП - Ярославльвчера в 17:40
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Футбол

Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства

Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием

В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

В Одессу прибыла партия американских бронированных Hummer

В Одесский порт прибыла партия военной техники, которая пойдет на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 12:16
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 12:26
Происшествия

В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией

Обновлено в 08:03
Гаджеты

Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов

На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».
Обновлено в 06:45
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Экономика

Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

По итогам 2018 года реальные зарплаты российских граждан выросли на 6,8%, что свидетельствует об их рекордном росте за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 10:52
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика

Еще рано: Грушко ответил Порошенко

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Здоровье

39-летняя волгоградка рассказала об инопланетянах и жизни после смерти

Обновлено в 01:33
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Экономика

Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз

Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Кино

«Братство» Павла Лунгина не выйдет на экраны 9 мая

Ранее сенатор Игорь Морозов просил не выпускать на экраны 9 мая фильм про афганскую военную кампанию, поскольку картина вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

С-400 захватили контроль над небом в мире

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Авто

Автостат опубликовал список автомобилей, востребованных у петербуржцев

Одинаковые результаты показали KIA Rio (+6,5%) и LADA Vesta (+60%): тираж — 435 автомобилей.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Хоккей

СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ

В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.
Обновлено в 02:29
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

Обновлено в 12:31
Общество

Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров

Известный журналист выбрал произведения Булгакова, Дюма и Кэрролла Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Обновлено в 08:40
Общество

Проход у Боровицких ворот откроют для туристов через несколько месяцев

Обновлено в 12:56
Происшествия

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Политика

МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении

Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05
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