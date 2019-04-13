Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про ПутинаМосковский Комсомолец 07:18

Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля. Об этом сообщила главный редактор Ольга Прохорова в телеграм-канале.

Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про Путина

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