Общество
Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про ПутинаМосковский Комсомолец 07:18
Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля. Об этом сообщила главный редактор Ольга Прохорова в телеграм-канале.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Футбол
Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства
Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом
Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием
В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В Одессу прибыла партия американских бронированных Hummer
В Одесский порт прибыла партия военной техники, которая пойдет на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 12:16
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов
На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».
Обновлено в 06:45
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
По итогам 2018 года реальные зарплаты российских граждан выросли на 6,8%, что свидетельствует об их рекордном росте за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 10:52
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Еще рано: Грушко ответил Порошенко
Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Кино
«Братство» Павла Лунгина не выйдет на экраны 9 мая
Ранее сенатор Игорь Морозов просил не выпускать на экраны 9 мая фильм про афганскую военную кампанию, поскольку картина вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
С-400 захватили контроль над небом в мире
Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Авто
Автостат опубликовал список автомобилей, востребованных у петербуржцев
Одинаковые результаты показали KIA Rio (+6,5%) и LADA Vesta (+60%): тираж — 435 автомобилей.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Хоккей
СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ
В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.
Обновлено в 02:29
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой
Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
Обновлено в 12:31
Общество
Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров
Известный журналист выбрал произведения Булгакова, Дюма и Кэрролла Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Политика
МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении
Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05