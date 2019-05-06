Экономика

Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в КТК почти до 20%Rambler News Service вчера в 09:19

Подконтрольные бизнесменам Михаилу и Саиду Гуцериевым компании увеличили свою долю в «Кузбасской топливной компании» (КТК) до 18,9% акций, следует из материалов КТК на сервере раскрытия корпоративной информации.
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Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в Кузбасской топливной компании в восемь раз

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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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