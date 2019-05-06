Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в КТК почти до 20%Rambler News Service вчера в 09:19
Подконтрольные бизнесменам Михаилу и Саиду Гуцериевым компании увеличили свою долю в «Кузбасской топливной компании» (КТК) до 18,9% акций, следует из материалов КТК на сервере раскрытия корпоративной информации.
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Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в Кузбасской топливной компании в восемь раз
Ведомостивчера в 14:28
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Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено вчера в 19:47
Общество
На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы
Военная техника, авиация и военнослужащие принимают участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
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Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
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Опубликован снимок нового Mercedes-AMG CLA 45
Mercedes-AMG CLA 45 получит систему полного привода с режимом для дрифта, в котором вся мощность будет передаваться на заднюю ось.
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Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
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Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей
Упитанный котик из Китая завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на все происходящее.
Обновлено в 05:38
Энергетика
«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%
Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:43
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Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь
Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Хоккей
Панарин: пока не думали о своем будущем в «Коламбусе»
Голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин заявили, что пока не думали о своем будущем в клубе НХЛ "Коламбус".
Обновлено в 01:11
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Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Наука
В США нашли новый штамм «собачьей чумы»
Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Культура
Вилле Хаапасало предложил Минниханову снять цикл программ о Татарстане
Известный финский и российский актер и продюсер Вилле Юхана Хаапасало предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову снять цикл телепрограмм о республике из десяти серий для показа в странах Европы.
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Наука
Найдены древние наркотики для общения с духами
Некоторые из ингредиентов использовались для приготовления аяхуаски — галлюциногенного напитка, применяемого для общения с духами.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Политика
В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана
Обновлено в 05:27
Общество
Собянин уволил главу департамента ЖКХ
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Наука
Археологи нашли в Китае 5000-летнюю гробницу с неизвестным оружием
Раскопки проводились в центральной части КНР. Их объектом был древний город Хуаншань.
Обновлено вчера в 09:57
Футбол
Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
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Путешествия
«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали
«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19