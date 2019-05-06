Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в КТК почти до 20%Rambler News Service вчера в 09:19

Подконтрольные бизнесменам Михаилу и Саиду Гуцериевым компании увеличили свою долю в «Кузбасской топливной компании» (КТК) до 18,9% акций, следует из материалов КТК на сервере раскрытия корпоративной информации.

Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в КТК почти до 20%

Экономика Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).

Общество На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы Военная техника, авиация и военнослужащие принимают участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.

Авто Опубликован снимок нового Mercedes-AMG CLA 45 Mercedes-AMG CLA 45 получит систему полного привода с режимом для дрифта, в котором вся мощность будет передаваться на заднюю ось.

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Общество В России упростят правила признания людей инвалидами Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.

Общество Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей Упитанный котик из Китая завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на все происходящее.

Энергетика «Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3% Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Происшествия Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Хоккей Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Происшествия Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.

Шоу-бизнес Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.

Хоккей Панарин: пока не думали о своем будущем в «Коламбусе» Голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин заявили, что пока не думали о своем будущем в клубе НХЛ "Коламбус".

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Происшествия Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Наука В США нашли новый штамм «собачьей чумы» Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.

Здоровье Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.

Культура Вилле Хаапасало предложил Минниханову снять цикл программ о Татарстане Известный финский и российский актер и продюсер Вилле Юхана Хаапасало предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову снять цикл телепрограмм о республике из десяти серий для показа в странах Европы.

Наука Найдены древние наркотики для общения с духами Некоторые из ингредиентов использовались для приготовления аяхуаски — галлюциногенного напитка, применяемого для общения с духами.

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.

Наука Археологи нашли в Китае 5000-летнюю гробницу с неизвестным оружием Раскопки проводились в центральной части КНР. Их объектом был древний город Хуаншань.