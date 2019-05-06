Экономика

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»Интерфакс 07:57

Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании. Уточняется, в частности, что они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.
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Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в КТК до 18,9%

Finam.Ru07:41

Гуцериевы стали владельцами почти 20% Кузбасской топливной компании

РБК08:44

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»

Интерфакс07:57

Бизнесмены Гуцериевы вошли в капитал Кузбасской топливной компании

Евразия Daily08:48
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Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

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Происшествия

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Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
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«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
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Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

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Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье

Обновлено в 04:38
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Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

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В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
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Происшествия

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
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Релиз альбома состоялся 26 апреля 2019 года. Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» стартовал на канале HBO 14 апреля.
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ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
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Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
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Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.
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В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

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Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
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Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
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«Нефтехимик» обменял Эмиля Галимова в «Ак Барс»

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Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Кузбасская топливная компания
Российская компания, производитель энергетического угля. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Кузбасская топливная компания». Производственные активы компании включают три действующих и один проектируемый угольный разрез, две обогатительные фабрики, формирующие единый производственный кластер в Беловском районе Кемеровской области. Штаб-квартира компании расположена в Кемерово.
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