Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»Интерфакс 07:57
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании. Уточняется, в частности, что они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.
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Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Обновлено в 05:22
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Экономика
Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России
Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Музыка
Трэвис Скотт, SZA и The Weeknd выпустили новый клип
Релиз альбома состоялся 26 апреля 2019 года. Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» стартовал на канале HBO 14 апреля.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Общество
Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Кремль одобрил работу Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:37
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Хоккей
«Нефтехимик» обменял Эмиля Галимова в «Ак Барс»
Обновлено в 08:49
Политика
Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Обновлено в 06:18