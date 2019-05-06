Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»Интерфакс 07:57
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании. Уточняется, в частности, что они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри – самый популярный среди британцев член королевской семьи - женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Руководство «Шереметьево» соболезнует родным жертв ЧП
Обновлено в 02:45
Футбол
Назван самый дорогой футболист в мире не старше 20 лет
Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо имеет самую высокую оценочную трансферную стоимость в мире среди футболистов не старше 20 лет, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), которые приводятся на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Происшествия
Путин заслушал последние доклады о катастрофе в Шереметьево
Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:39
Гаджеты
IOS 13 позволит родителям ограничить детей в общении
Apple только готовится представить iOS 13 в июне, однако в Сети уже появилось много новых подробностей о следующей версии мобильной операционной системы.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Экономика
Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка
Сделка по приобретению контрольного пакета акций Курскпромбанка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.
Обновлено в 02:59
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 09:40
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Культура
Скончалась актриса и певица Барбара Перри
В США на 97-ом году жизни умерла американская актриса, певица и танцор Барбара Пэрри, известная своей деятельностью в Голливуде и Бродвее.
Обновлено в 06:18
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве
Житель Южного Урала, которых проходит подозреваемым по делу о массовой резне в Нязепетровске, арестован по решению суда на два месяца.
Обновлено в 08:39
Общество
Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной
Обновлено в 09:00
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево»
В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 00:57
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26