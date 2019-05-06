Экономика

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»Интерфакс 07:57

Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании. Уточняется, в частности, что они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.
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100% Афипского НПЗ консолидировала группа «Сафмар» Гуцериева — СМИ

OilCapital.ru09:40

Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в КТК почти до 20%

Rambler News Service09:19

Гуцериевы стали владельцами почти 20% Кузбасской топливной компании

РБК08:44

Бизнесмены Гуцериевы вошли в капитал Кузбасской топливной компании

Евразия Daily08:48

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»

Интерфакс07:57

Саид и Михаил Гуцериевы увеличили долю в КТК до 18,9%

Finam.Ru07:41
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Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри – самый популярный среди британцев член королевской семьи - женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Руководство «Шереметьево» соболезнует родным жертв ЧП

Обновлено в 02:45
Происшествия

Погибший бортпроводник SSJ-100 должен был находиться в носу самолета

Обновлено в 09:10
Футбол

Назван самый дорогой футболист в мире не старше 20 лет

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо имеет самую высокую оценочную трансферную стоимость в мире среди футболистов не старше 20 лет, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), которые приводятся на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Происшествия

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в Шереметьево

Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:39
Гаджеты

IOS 13 позволит родителям ограничить детей в общении

Apple только готовится представить iOS 13 в июне, однако в Сети уже появилось много новых подробностей о следующей версии мобильной операционной системы.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Сделка по приобретению контрольного пакета акций Курскпромбанка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.
Обновлено в 02:59
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Энергетика

«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%

В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 09:40
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Культура

Скончалась актриса и певица Барбара Перри

В США на 97-ом году жизни умерла американская актриса, певица и танцор Барбара Пэрри, известная своей деятельностью в Голливуде и Бродвее.
Обновлено в 06:18
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве

Житель Южного Урала, которых проходит подозреваемым по делу о массовой резне в Нязепетровске, арестован по решению суда на два месяца.
Обновлено в 08:39
Общество

Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной

Обновлено в 09:00
Политика

РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево»

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 00:57
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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