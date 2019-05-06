Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»Интерфакс 07:57
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании. Уточняется, в частности, что они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 12:07, Ашберн
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
По словам Игоря Бушманова, который представляет интересы Павла Мамаева, прокурор и следствие не имеют оснований для того, чтобы обвиняемые получили реальный срок лишения свободы.
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика
В Кремле оценили работу уволенного посла России в Минске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал работу посла России в Белоруссии Михаила Бабича, которого недавно освободил от должности глава страны Владимир Путин.
Обновлено в 06:11
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
Жительница Мурманской области Ксения Новикова, которая полгода назад лишилась племянницы в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, потеряла дочь и мужа в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:55
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Престиж дороже жизней: почему власти не запретят полеты «Суперджета»
Трагедия с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в воскресенье, унесшая как минимум 41 жизнь, не является основанием для того, чтобы запретить полеты этой модели.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Энергетика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
Выяснились характеристики, стоимость и уровень производительности всех видеокарт AMD Navi
Источник приводит данные по характеристикам и ценам всей новой серии видеокарт AMD, которая, по имеющимся данным, будет называться Radeon RX 3000.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17
Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Общество
«Театр у Никитских ворот» возобновляет работу
Напомним, 30 апреля, судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот» на 90 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Найдена затонувшая в годы ВОВ подлодка «Окунь»
Исследователи обнаружили в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", погибшую в 1942 году.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о выплатах компенсации всем пассажирам и семьям погибших при крушении в Шереметьево самолета SSJ 100 рейса Москва—Мурманск.
Обновлено в 11:53
Наука
Имя библейского царя упомянуто на древней стеле
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь после автомобильной аварии
На программе присутствовала и дочь Шевчук, которая рассказала, что нечего не помнит про аварию.
Обновлено в 07:00
Общество
Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора
Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем
Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:47