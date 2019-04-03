Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»Коммерсантъ вчера в 13:24
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Энергетика
Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине
В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо
Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
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Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
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Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны.
Обновлено вчера в 22:28
Энергетика
Украина отменила фиксированные цены на газ
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:48
Футбол
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Вратарь "Реала" Кейлор Навас признался, что покинет клуб, если его об этом попросят. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
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Песков заинтересовался нехваткой у россиян денег на обувь
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже неделю отдыхает в Алуште и проходит там оздоровительные процедуры.
Обновлено вчера в 10:00
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В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
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Жителей России ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками
Потом на работу россияне выйдут только в понедельник, 6 мая. При этом рабочая неделя также окажется короткой — всего три дня — до 8 мая.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей
Обновлено вчера в 18:58
Путешествия
Страховщики назвали самые опасные страны для россиян
"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлением
Не замечал, что в команде кто-то курит. Раньше в России было так: не пьёт — значит, не играет в футбол.
Обновлено вчера в 15:51
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Команда Кусто прибыла в Россию для помощи косаткам из «китовой тюрьмы»
Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жан-Мишелем Кусто прибыла в Россию для помощи косаткам и белухам из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России
Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
Венесуэла стала полигоном для новой формы войны, заявил Мадуро
Венесуэла стала полигоном для новой формы войны с использованием электромагнитного и кибернетического оружия, направленного на системы жизнеобеспечения страны, заявил президент Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Екатеринбурге за ночь сгорели восемь автомобилей
В ночь со среды на четверг в Екатеринбурге массово горели автомобили. За ночь от огня пострадали восемь машин.
Обновлено в 00:43
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Уже известно, что актёр скончался в Монголии, где находился на отдыхе. Неделю назад Алексею Булдакову исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
Вьетнамская VinFast привезет в РФ кроссовер и седан
Вьетнамская автомобильная марка VinFast подтвердила свои планы относительно России, оглашенные в прошлом году, попутно назвав, какие модели бренда появятся в продаже в нашей стране первыми.
Обновлено в 00:13