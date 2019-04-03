Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»Коммерсантъ 13:24
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
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Космос
Астронавты установят аккумулятор и проложат на корпусе МКС кабель
Во время очередного выхода за пределы МКС астронавты намерены заменить отказавшую батарею на старую, но работающую никель-водородную, а также проложить кабель для питания манипулятора Canadarm-2.
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В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны
Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
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Обновлено в 12:12
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
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Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов
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У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Политика
В США заявили, что продолжат убеждать ФРГ изменить позицию по «Северному потоку - 2»
Администрация президента США Дональда Трампа не оставит попыток убедить Германию изменить свою позицию по проекту "Северный поток - 2". Эту позицию обозначила руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер, выступая в среду в Вашингтоне на мероприятии в рамках конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.
Обновлено в 18:29
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено в 18:50
Культура
Ужас обернули мехом // «Пушечное мясо» Павла Пряжко в постановке Филиппа Григорьяна
Обновлено в 18:16
Здоровье
В потребительскую корзину предложили добавить витамины
В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, могут добавить витаминный и минеральный комплекс.
Обновлено в 13:00
Политика
Эксперт телеканала Fox News стала главой пресс-службы госдепа США
Новым начальником пресс-службы госдепартамента США назначена эксперт в области нацбезопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа
Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Ангола получила шесть российских истребителей Су-30К
Обновлено в 13:07
Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Политика
Путин на лимузине Aurus въехал в цех нового завода Mercedes-Benz
Президент РФ Владимир Путин прибыл на открытие завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57