Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»Коммерсантъ 13:24
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:09, Ашберн
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия
ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии
Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и в квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Политика
В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая
Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
Обновлено в 18:45
Экономика
В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено в 21:49
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Россия оказалась в десятке стран по смертности из-за грязного воздуха
Авторы доклада составили список стран, в которых самое высокое количество смертей из-за грязного воздуха за 2017 год.
Обновлено в 20:30
Путешествия
Страховщики назвали самые опасные страны для россиян
"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено в 12:40
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ
Специалисты UpGuard пояснили, что не располагают данными о том, долго они хранились в приложении, так как база была закрыта 3 апреля после того, как Bloomberg сообщил об утечке в Facebook, а соцсеть предупредила Amazon.
Обновлено в 22:05
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» полетит к МКС по сверхкороткой схеме
Россия отправит грузовой корабль «Прогресс МС-11» к Международной космической станции с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» по сверхкороткой схеме в четверг.
Обновлено в 20:14
Культура
Люк Тёйманс: к картинке надо относиться с недоверием
Символично, что выставка проходит в Венеции — богатом, пышном, лощеном городе, который постепенно уходит под воду.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Бывший замглавы МВД Хакасии осужден, но освобожден от наказания
Бывший замглавы МВД Хакасии осужден, но освобожден от наказания В Хакасии завершился закрытый судебный процесс над бывшим первым заместителем министра внутренних дел республики Вячеславом Ждановым.
Обновлено в 09:46
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Авто
Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин
Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 01:57
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено в 20:18