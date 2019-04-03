Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»Коммерсантъ 13:24
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
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