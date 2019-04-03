Экономика

Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»Коммерсантъ 13:24

Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
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SPO «Полюса» может пройти с дисконтом к рынку в 6,6-6,9%

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Ведомости14:31

Основной акционер «Полюса» планирует продать 3,5% компании

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Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
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