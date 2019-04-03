Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»Коммерсантъ 13:24
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.
Обновлено в 13:30
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
Песков рассказал о готовящейся встрече Путина с президентом Эстонии
Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Интернет
В WhatsApp заработал новый запрет
Часть пользователей WhatsApp получили доступ к новой версии приложения, в которой появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:22
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Локомотив — Ростов 2:2
Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Ангола получила шесть российских истребителей Су-30К
Обновлено в 13:07
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено в 11:42
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль
Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
Хоккей
Малкин приступил к полноценным тренировкам
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Украина уже «одной ногой в НАТО»
Заместитель главы министерства обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна «одной ногой» уже находится в НАТО.
Обновлено в 14:00
Наука
Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша
Группа акушеров из Медицинского центра Лейденского университета сделала заявление, что оральный секс связан со снижением частоты повторных выкидышей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Петербурге снова эвакуируют торговые центры
Горожане в комментариях пишут гневные комментарии, ведь ложные сообщения о минировании торговых центров в последнее время поступают довольно часто.
Обновлено в 11:40
Энергетика
ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане
ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года
Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15