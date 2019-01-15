Экономика

Саид Гуцериев стал инвестором криптоплатформы в Белоруссии
Ведомости
01:07

Компания Larnabel Ventures, принадлежащая члену совета директоров группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву, запустила платформу для торговли и инвестиций криптовалютами в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении платформы – currency.com.
Ведомости01:07

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В Белоруссии заработала первая в СНГ криптобиржа

REGNUM01:29

Компания Саида Гуцериева запустила криптоплатформу в Белоруссии

ПРАЙМвчера в 16:17

Саид Гуцериев стал инвестором первой легальной криптобиржи в Белоруссии

Коммерсантъ00:47

Саид Гуцериев стал инвестором первой в СНГ легальной криптобиржи

РБКвчера в 23:00

В Белоруссии запущена первая в СНГ легальная криптобиржа

Говорит Москвавчера в 23:49

Саид Гуцериев стал инвестором криптоплатформы в Белоруссии

Ведомости01:07

Компания Гуцериева запустит платформу для торговли криптовалютами в Белоруссии

Rambler News Serviceвчера в 16:01
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Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Обновлено в 01:28
Транспорт

Три станции московского метро закрыли из-за подтопления

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" салатовой ветки Московского метрополитена временно закрыты из-за подтопления на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами".
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Экономика

Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой, поскольку создает "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Число жертв при взрыве газа в Шахтах увеличилось до двух

Общий объем завалов после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах Ростовской области составляет порядка 780 куб. м, сообщил РИА "Новости" представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 01:51
Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне

Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Песков рассказал, получает ли Путин пенсию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» не смог ответить на вопрос о размере пенсии главы государства.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

«Исламское государство» захватило город в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42
Происшествия

В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада

Обновлено вчера в 21:09
Политика

Кораблей НАТО в Азовское море не будет, заявили в Крыму

Корабли Североатлантического альянса не могут пройти в Азовское море без согласия России, такая ситуация исключена.
Обновлено в 01:28
Общество

В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле

Российское издательство «Комильфо» (подразделение «Эксмо») отказалось от печати одной из глав комикса о Дэдпуле.
Обновлено в 00:58
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн руб

Обновлено вчера в 15:05
Транспорт

ЦОДД призвал автовладельцев избегать поездок по Дмитровскому шоссе

Обновлено в 01:05
Хоккей

Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 14-е место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:45
ЖКХ

В России тариф на сбор сухих отходов могут сократить до нуля

Правительство планирует, что тариф на сбор сухих коммунальных отходов будет существенно снижен вплоть до нуля, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 01:30
Происшествия

Гражданину Канады вынесли смертный приговор в Китае

Обновлено вчера в 08:25
Политика

В Японии заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией

В преддверии переговоров по проблеме мирного договора российский МИД сообщил о ряде беспокоивших его заявлений японского правительства, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии».
Обновлено в 00:44
Политика

Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах

Обновлено вчера в 16:50
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об активности гриппа в Европе

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в странах Европы.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Брянской области от взрыва газа пострадали три человека

В Мглинском районе Брянской области при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадали три человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 12:32
Культура

Всемирно известного танцора раскритиковали за слова о полных людях

Ранее Парижская опера отказалась сотрудничать с артистом из-за его высказывания о полных людях.
Обновлено вчера в 23:27
Автоспорт

Карякин перевернулся на 71-м километре седьмого этапа «Дакара»-2019

Обновлено вчера в 12:36
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Трамп за свой счет угостил футболистов на приеме в Белом доме

Президент США Дональд Трамп угостил команду по американскому футболу Clemson Tigers фастфудом на приеме в Белом доме.
Обновлено вчера в 22:35
Гаджеты

«Роскачество» представило рейтинг беспроводных наушников

Специалисты «Роскачества» совместно с представителями Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг беспроводных Bluetooth-наушников.
Обновлено в 00:45
Хоккей

Российский хоккеист отверг водку

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в Instagram-аккаунте рассказал, что откажется от пожизненного запаса водки, предложенного ему американским баром.
Обновлено в 01:56
Политика

Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина

Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом

Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено вчера в 21:52
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Саит-Салам Сафарбекович Гуцериев
Российский бизнесмен
Бизнесмен, депутат Государственной думы Российской Федерации третьего и четвёртого созывов. Совладелец Промышленно-Финансовой группы САФМАР, в которую входят активы в различных областях промышленности, строительства, недвижимости.
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