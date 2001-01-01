Футбол
Сафонов пропустил от «синей шапочки»Don24 10:41
DON24.RU Вчера в матче 27-го тура «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1 и ухудшил свои шансы на попадание в итоговую «европейскую» пятерку. «Арена» держит рекорд На матч пришли 34 тысячи зрителей.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Общество
Из декларации губернатора Колымы Сергея Носова исчезла жена
В 2018 году глава Магаданской области Сергей Носов заработал 5,5 млн рублей — почти на 2,5 млн рублей больше, чем в 2017 году, когда занимал кресло мэра города Нижний Тагил в Свердловской области.
Обновлено в 22:01
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Технологии
В России создали систему бесперебойной работы интернета в машинах
Российская компания Incarnet, которая работает в сфере высокоскоростного интернета, создала новейшую систему обеспечения машин бесперебойным интернетом, рассказал основатель компании Антон Есин.
Обновлено в 20:50
Политика
Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 18:10
Политика
Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников
Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
Обновлено в 21:20
Авто
Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf
На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено в 03:28
Здоровье
В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село
Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне
В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.
Обновлено в 20:58
Финансы
Товарооборот России со странами БРИКС вырос до $125 млрд за 5 лет
«За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 млрд в долларовом эквиваленте»,— говорится в документе.
Обновлено в 21:59
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Единоборства
Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.
Обновлено в 20:29
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Общество
Подвижные игры: переселятся ли россияне в мобильные дома
В перспективах мобильных домов в России разбирались «Известия».
Обновлено в 17:02
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над катастрофой SSJ 100
Аэропорт Шереметьево в настоящее время разыскивает людей, которые глумились над видео с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:54
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Погибших в Шереметьеве смогут опознать путем генетической экспертизы
Стало известно, что опознание большинства погибших в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100, фюзеляж которого загорелся при совершении аварийной посадки в Шереметьеве, будет проводиться посредством генетической экспертизы, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено в 16:54
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18