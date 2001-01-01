Сафонов пропустил от «синей шапочки»Don24 10:41

DON24.RU Вчера в матче 27-го тура «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1 и ухудшил свои шансы на попадание в итоговую «европейскую» пятерку. «Арена» держит рекорд На матч пришли 34 тысячи зрителей.

Шоу-бизнес У Меган Маркл и принца Гарри родился сын Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.

Шоу-бизнес Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.

Общество Из декларации губернатора Колымы Сергея Носова исчезла жена В 2018 году глава Магаданской области Сергей Носов заработал 5,5 млн рублей — почти на 2,5 млн рублей больше, чем в 2017 году, когда занимал кресло мэра города Нижний Тагил в Свердловской области.

Кино Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов» После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.

Технологии В России создали систему бесперебойной работы интернета в машинах Российская компания Incarnet, которая работает в сфере высокоскоростного интернета, создала новейшую систему обеспечения машин бесперебойным интернетом, рассказал основатель компании Антон Есин.

Политика Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.

Политика Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.

Авто Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.

Здоровье В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Экономика Morgan Stanley откажется от деятельности в России «Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.

Происшествия Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.

Армия и оружие В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.

Финансы Товарооборот России со странами БРИКС вырос до $125 млрд за 5 лет «За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 млрд в долларовом эквиваленте»,— говорится в документе.

Религия Православные 7 мая встречают Радоницу Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.

Единоборства Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Происшествия В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над катастрофой SSJ 100 Аэропорт Шереметьево в настоящее время разыскивает людей, которые глумились над видео с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100.

Происшествия На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Происшествия Погибших в Шереметьеве смогут опознать путем генетической экспертизы Стало известно, что опознание большинства погибших в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100, фюзеляж которого загорелся при совершении аварийной посадки в Шереметьеве, будет проводиться посредством генетической экспертизы, пишет РИА Новости.

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Политика Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».