Футбол
Сафонов не дотянулся до личного рекордаСпорт-Экспресс 12:53
Матвей Сафонов допустил грубую ошибку после удара Гжегожа Крыховяка в первом тайме матча седьмого тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию в домашних матчах премьер-лиги на отметке 363 минуты.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Политика
Саммит G7 официально открылся во Франции
Обновлено в 14:50
Общество
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено в 16:38
Общество
Памятный знак жертвам трагедии в колледже в Керчи откроют 2 сентября
Памятный знак жертвам трагедии в колледже в Керчи, где 17 октября прошлого года погибли 20 человек, будет открыт 2 сентября.
Обновлено в 15:38
Наука
Метаболический профиль предсказал смерть в течение 10 лет с точностью в 83 процента
Среди показателей, предсказывающих смерть, ученые выделили уровень содержания глюкозы, жиров, молочной кислоты, альбуминов и другие, а точность предсказания на отдельной выборке людей в пятилетней перспективе составила 83,7 процента.
Обновлено вчера в 06:58
Недвижимость
Стоимость нового жилья растет в России
В крупных городах России за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%, сообщает DEITA.
Обновлено в 15:21
Общество
Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России
Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.
Обновлено в 08:07
Кино
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.
Обновлено в 04:09
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено вчера в 08:33
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено в 14:53
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Политика
Зеленский создал интригу вокруг назначения премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое. Однако фамилии фаворитов называть не стал.
Обновлено в 10:03
Культура
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон два года подряд занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено в 17:34
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Культура
В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой
В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.
Обновлено в 09:28
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Иран выразил обеспокоенность испытанием США запрещённой ДРСМД ракеты
Недавнее испытание США новой крылатой ракеты, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), может привести к мировой гонке вооружений и угрозе глобальной безопасности, заявили в МИД Ирана.
Обновлено в 07:49
Хоккей
«Динамо» одолело «Спартак» в дерби на Кубке мэра Москвы по хоккею
Столичное «Динамо» одержало победу над клубом «Спартак» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 15:21
Политика
На Украине назвали главные недостатки Порошенко
У политика Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента Украины, есть два серьезных недостатка.
Обновлено в 15:27
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Футбол
Гурцкая: «Ларссон и Понсе — игроки не уровня „Спартака“, они не заиграют в команде»
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал уровень трех новичков «Спартака» — нападающих Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле.
Обновлено в 16:10
Общество
В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть
ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 07:38
Политика
На Украине испытали ракету-носитель «Циклон-4»
На Украине 23 августа прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4».
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
«Эра» начала разработку оружия на новых физических принципах
Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе, передает "Россия 24".
Обновлено в 08:26
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58