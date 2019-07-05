Экономика
Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФREGNUM вчера в 21:13
Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
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Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев
Взгляд.рувчера в 12:38
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