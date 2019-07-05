Экономика

Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФREGNUM вчера в 21:13

Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
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Российские садоводы требуют у Минсельхоза ввести запрет на импорт фруктов

URA.Ruвчера в 14:20

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев

Взгляд.рувчера в 12:38

Садоводы Ставрополья и Кубани просят ограничить импорт косточковых фруктов

ТАССвчера в 11:00

Российские садоводы попросили ограничить импорт фруктов

News.ruвчера в 11:57

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году

Интерфаксвчера в 11:54

Российские садоводы предложили временно запрещать импорт фруктов

Lenta.ruвчера в 13:23

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

РИА Новостивчера в 10:55
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Происшествия

Москалькова намерена добиться принятия закона против насилия в семье

Принятия закона о противодействии насилию в семье и рассмотрения вопроса о ратификации Стамбульской конвенции намерена добиваться уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает 6 июля пресс-служба омбудсмена.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Политика

Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины

Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Политика

Экс-глава MI6 заявил о «политическом нервном срыве» у Британии

Британия переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску, готовясь покинуть Европейский Союз.
Обновлено в 16:54
Происшествия

В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре

Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено в 13:55
Политика

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Общество

Прошла любовь, завяли мегамоллы

Хотя бы потому, что мегамоллы утратили свое главное конкурентное преимущество перед мелкой розницей: цены сравнялись.
Обновлено в 14:01
Космос

В Кисловодске известный узбекский астроном рассказал о зарождении вселенной

Шухрат Абдуманнапович рассказал о строении звезд, структуре галактик, возникновении химических элементов.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Гаджеты

Анонс Windows 1.0 от Microsoft оказался рекламой «Очень странных дел»

Около недели назад компания Microsoft на своем сайте разместила промо-ролик, на котором продемонстрировала "абсолютно новую" операционную систему Windows 1.0.
Обновлено в 19:02
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Шоу-бизнес

Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини

Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено в 13:38
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Обновлено в 02:05
Авто

УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Общество

Корреспондент «Первого канала» осудил гей-парад в Лондоне

Корреспондент «Первого канала» Тимур Сиразиев назвал вульгарностью гей-парад в Лондоне.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой

Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Работу над созданием цифровой приборной панели для отечественной LADA Vesta ведут сразу несколько компаний.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»

Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Общество

В Вольске считают условия программы для молодых семей невыносимыми

Начальник УМХ не обозначил, что количество стоящих на очереди семей уменьшается не от полного удовлетворения потребностей в финансовом выражении, а от довольно жестких условий, применяемых к участникам программы.
Обновлено в 12:00
Политика

В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
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