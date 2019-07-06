Экономика

Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФREGNUM вчера в 21:13

Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
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Российские садоводы требуют у Минсельхоза ввести запрет на импорт фруктов

URA.Ruвчера в 14:20

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

РИА Новостивчера в 10:55

Российские садоводы предложили временно запрещать импорт фруктов

Lenta.ruвчера в 13:23

Российские садоводы попросили ограничить импорт фруктов

News.ruвчера в 11:57

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году

Интерфаксвчера в 11:54

Садоводы Ставрополья и Кубани просят ограничить импорт косточковых фруктов

ТАССвчера в 11:00

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев

Взгляд.рувчера в 12:38
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

Обновлено 04 июля в 10:31
Гаджеты

Изображения камерофона Nokia Daredevil появились в Сети

Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности

Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Нацист Корчинский: Донбасс должен быть зачищен и заселен «украинцами»

Корчинский добавил, что Киев абсолютно не интересуют люди — нужны земли Донбасса. Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей

Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Театры

«Так управлять нельзя»: Мединский уволил директора Волковского театра

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено вчера в 08:46
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено вчера в 09:14
Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Авто

В трех городах-миллионниках иномаркам принадлежит более 80% парка

Второй по величине результат принадлежит Санкт-Петербургу – 81,4%. Отметку в 80 процентов перешагнул и обладатель «бронзы» - Новосибирск.
Обновлено в 01:01
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика

В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Футбол

Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»

Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Авто

Составлен ТОП-5 наиболее популярных автомобилей для женской аудитории

Обновлено в 01:42
Хоккей

«Адмирал» подписал контракт с Сидляровым

"Адмирал" заключил двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 01:42
Политика

Порошенко выругался в адрес блогера Шария

Пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая на митинге, нецензурно высказался в адрес Анатолия Шария после отмены регистрации блогера кандидатом на предстоящих внеочередных выборах в Раду.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

В ЛНР насчитали семь обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию непризнанной Луганской народной республики.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Власти США требуют изъять у наркобарона Коротышки более $12 млрд

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
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