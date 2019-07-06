Экономика
Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФREGNUM вчера в 21:13
Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
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Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев
Взгляд.рувчера в 12:38
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Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
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Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
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Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
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Авто
В трех городах-миллионниках иномаркам принадлежит более 80% парка
Второй по величине результат принадлежит Санкт-Петербургу – 81,4%. Отметку в 80 процентов перешагнул и обладатель «бронзы» - Новосибирск.
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Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
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Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
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Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
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«Адмирал» подписал контракт с Сидляровым
"Адмирал" заключил двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым, сообщается на официальном сайте клуба.
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Порошенко выругался в адрес блогера Шария
Пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая на митинге, нецензурно высказался в адрес Анатолия Шария после отмены регистрации блогера кандидатом на предстоящих внеочередных выборах в Раду.
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В ЛНР насчитали семь обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию непризнанной Луганской народной республики.
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Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
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