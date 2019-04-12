Садио Мане признан лучшим игроком марта в АПЛМатч ТВ вчера в 12:30

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком английской премьер-лиги в марте. В четырех матчах чемпионата Англии, прошедших в этом месяце, сенегалец забил три мяча.

Спорт Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

Общество Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Происшествия В Рио-де-Жанейро обрушились два шестиэтажных жилых дома Два жилых шестиэтажных дома обрушились в Рио-де-Жанейро. На данный момент известно о двух погибших. Восемь человек извлечены из-под завалов.

Экономика Доходы членов российского правительства сократились за год в два с половиной раза Лидером по доходам в 2017 г. стал вице-премьер Александр Хлопонин. На втором месте шел министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Хоккей Джон Купер: «Знаю одно — мы найдем решение» Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итог второй встречи первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (1:5). — Знаю одно — мы найдем решение.

Экономика Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.

Авто Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.

Автоспорт Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.

Армия и оружие Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО» Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".

Происшествия Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.

Общество Голикова назвала регионы с самой высокой и низкой смертностью По итогам 2018 года смертность остается самой высокой в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, уточнила Голикова, выступая на заседании коллегии Минтруда РФ 12 апреля.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Политика Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.