Футбол
Садио Мане признан лучшим игроком марта в АПЛМатч ТВ вчера в 12:30
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком английской премьер-лиги в марте. В четырех матчах чемпионата Англии, прошедших в этом месяце, сенегалец забил три мяча.
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Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами
Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Рио-де-Жанейро обрушились два шестиэтажных жилых дома
Два жилых шестиэтажных дома обрушились в Рио-де-Жанейро. На данный момент известно о двух погибших. Восемь человек извлечены из-под завалов.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Доходы членов российского правительства сократились за год в два с половиной раза
Лидером по доходам в 2017 г. стал вице-премьер Александр Хлопонин. На втором месте шел министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Россияне выиграли конкурс по военной истории на Международной олимпиаде курсантов
Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 00:37
Хоккей
Джон Купер: «Знаю одно — мы найдем решение»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итог второй встречи первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (1:5). — Знаю одно — мы найдем решение.
Обновлено в 02:07
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков
Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей
«Питтсбург» потерпел второе поражение в серии с «Айлендерс»
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля
У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.
Обновлено в 01:10
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
«Енисей» обыграл «Уфу» в матче молодежного первенства
Обновлено в 01:41
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Голикова назвала регионы с самой высокой и низкой смертностью
По итогам 2018 года смертность остается самой высокой в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, уточнила Голикова, выступая на заседании коллегии Минтруда РФ 12 апреля.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55