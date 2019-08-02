Футбол
Садио Мане не поможет «Ливерпулю» в матче Суперкубка АнглииLiveSport.ru 02 августа в 16:40
Суперкубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
|12′
Рахим Стерлинг
|13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
|33′
Кевин де Брюйне
|45%
|Владение мячом
|55%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|1
|1
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
12
Гомес
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
14
Хендерсон
11
Салах
9
Фирмино
27
Ориги
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
17
де Брюйне
16
Эрнандес
21
Сильва
20
Силва
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
На официальном сайте «Ливерпуля» появилось интервью главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа. В нем немецкий специалист заявил, что сенегальский вингер Садио Мане не сможет выступить в Суперкубке Англии 4 августа. 4 августа «Ливерпуль» должен сыграть с «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли».
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Букмекеры: «Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за Суперкубок Англии
Bookmaker-ratings.ru02 августа в 10:47
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