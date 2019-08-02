На официальном сайте «Ливерпуля» появилось интервью главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа. В нем немецкий специалист заявил, что сенегальский вингер Садио Мане не сможет выступить в Суперкубке Англии 4 августа. 4 августа «Ливерпуль» должен сыграть с «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли».

Спорт день за днем

Садио Мане не поможет «Ливерпулю» в матче Суперкубка Англии

Спорт день за днем

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