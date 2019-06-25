Политика
Садальский пристыдил Соловьева за критику ДоренкоГазета.Ru 06:18
Актер Станислав Садальский раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева за критику в адрес покойного журналиста Сергея Доренко. У себя в инстаграме он отметил, что Доренко не сможет ответить обидчику.
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Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.
Обновлено в 18:17
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Политика
США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
"Меморандум предполагает выделение 4 миллионов долларов на строительство шести складов боеприпасов за два года для министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:31
Здоровье
Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения России.
Обновлено в 20:06
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Технологии
На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете
"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - отметила директор ФИПИ Оксана Решетникова.
Обновлено в 19:06
Общество
ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году
Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено в 17:43
Футбол
Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет клуб следующим летом. 33-летний испанец через год станет свободным агентом.
Обновлено в 19:24
Космос
В Сети появилось видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
В Сети появилось видео взрыва при посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Ролик опубликовал телеканал RT.
Обновлено в 12:00
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Наука
Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Костромской области произошёл пожар в детском лагере
Обновлено в 15:58
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о запуске «Мегафоном» сети выдачи заказов
«Мегафон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.
Обновлено в 19:53
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Здоровье
В Минздраве рассказали о снижении уровня наркомании и алкоголизма в стране
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в стране снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков.
Обновлено в 19:40
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Политика
Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии Саакашвили
«Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией «Рух новых сил» Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты», — говорится в решении суда.
Обновлено в 18:33
Финансы
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00