Футбол

Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»Спорт-Экспресс 14:19

Нападающий "Ахмата" Заур Садаев продолжит карьеру в Турции. Как сообщает официальный Twitter грозненского клуба, 29-летний игрок будет выступать за "Анкарагюджю". Условия сделки не разглашаются.
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РИА Новости14:48

Экс-нападающий «Ахмата» Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

Sports.ru14:34

Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

Спорт-Экспресс14:19
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