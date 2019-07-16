Футбол
Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»Спорт-Экспресс 14:19
Нападающий "Ахмата" Заур Садаев продолжит карьеру в Турции. Как сообщает официальный Twitter грозненского клуба, 29-летний игрок будет выступать за "Анкарагюджю". Условия сделки не разглашаются.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Финансы
Россия продолжает продавать госдолг США, снизила вложения в него до $12 млрд – минфин США
Россия в мае снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 760 миллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Обновлено в 17:04
Кино
«Игра престолов» стала рекордсменом по количеству номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» номинирован на телепремию «Эмми» в 32 категориях, что является рекордом.
Обновлено в 14:39
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Наука
Шотландским физикам удалось сфотографировать квантовую запутанность
Обновлено 14 июля в 19:28
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Футбол
Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу
Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено в 02:14
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Политика
Названы приблизительные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса
Украинский политолог спрогнозировал снятие Киевом экономической блокады с территорий Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:01
Кино
Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках
47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Политика
Меркель во второй раз прослушала гимн сидя
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500
Обновлено в 12:55
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Авто
Новый Audi S8 появится в России в 2020 году
Как сообщили представители немецкого атвопроизводителя Audi, «заряженный» седан S8 новой генерации станет доступен на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 15:40
Авто
Военный дом на колесах появился в продаже
На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46
Политика
Лавров не ожидает «потепления» в отношениях России и США
Как сообщают "Аргументы и факты", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы развития российско-американских отношений, заявил, что их улучшения в ближайшее время ожидать не стоит.
Обновлено в 17:43
Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Обновлено вчера в 16:50
Финансы
ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
Обновлено в 12:40
Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Происшествия
На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции
"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено в 15:17