Садаев перешел из «Ахмата» в «Анкарагюджю»Sport24.ru 16:24

Нападающий «Ахмат» Заур Садаев перешел на правах аренды в «Анкарагюджю». За турецкий клуб 29-летний футболист будет выступать как минимум до конца сезона, сообщается на официальном сайте команды. В текущем сезоне Садаев провел пять матчей за главную команду «Ахмата» и два — за молодежную.

Садаев перешел из «Ахмата» в «Анкарагюджю»

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