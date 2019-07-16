"Шериф" обыграл "Сабуртало" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 3:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Сабуртало". В следующем круге клуб из Грузии сыграет с загребским "Динамо".

«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионов

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