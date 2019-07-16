Футбол
«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 15:42
"Шериф" обыграл "Сабуртало" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 3:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Сабуртало". В следующем круге клуб из Грузии сыграет с загребским "Динамо".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Обновлено в 08:45
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:07
Политика
Министр экологии Франции ушел в отставку
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Гидросамолет разбился в Канаде, трое человек погибли
Как сообщает телеканал CTV, одномоторный гидросамолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в районе озера Мистатин в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Обновлено в 16:15
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери
Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду
Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр.
Обновлено в 09:19
Кино
«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
Совбез ООН потребовал от Украины обеспечить языковые права меньшинств
Постпред России при ООН Василий Небензя, который инициировал заседание Совбеза по этому вопросу, призвал всех участников обсуждения «дать беспристрастную оценку новоявленному украинскому закону», ущемляющему права меньшинств, а также русскоговорящих на Украине, которых может быть даже больше, чем пользующихся украинским языком.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Политика
Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота
Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено в 09:01
Экономика
Американские биржевые индексы поднялись
Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3
Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать
Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку
Уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД по Новгородской области пополнилось еще одним эпизодом.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Рудковская иронично отозвалась о романе Леди Гаги и Брэдли Купера
Рудковская в своем фирменном ироничном стиле отметила, что после такого Гага переживает новый виток популярности в России.
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено в 15:58
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Спорт
Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд
Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14