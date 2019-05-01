Футбол
Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом»Матч ТВ 12:54
Аргентинский защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета продлил контракт с клубом до 2020 года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая
Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено в 12:45
Общество
Король Таиланда объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Авто
Самый мощный Rolls-Royce за 20 млн рублей заметили в Воронеже
Машину заметили на парковке рядом с Чернавским мостом в столице Черноземья.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме
Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Футбол
Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»
Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Обновлено в 13:18
Политика
В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что, по его мнению, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, необходимо будет лишать гражданства Украины, а также заграничного паспорта, если он был выдан в республике.
Обновлено в 09:37
Авто
Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой»
Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.
Обновлено в 05:08
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб
«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика
В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций
Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено в 06:43
Космос
На крупнейшем спутнике Сатурна нашли ледяную стену
Обновлено в 13:53
Авто
FAW вывел на рынок «убийцу» Mazda 6
Китайский концерн FAW вывел на рынок обновлённый премиальный седан Hongqi H5.
Обновлено в 10:26
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено в 11:09
Футбол
Роналду поддержал больного Касильяса
Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона. Ранее сообщалось, что Касильяс перенес операцию в связи с инфарктом.
Обновлено в 12:38
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08