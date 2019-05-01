Футбол

Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом»Матч ТВ 12:54

Аргентинский защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета продлил контракт с клубом до 2020 года.
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Сабалета подписал новый контракт с «Вест Хэмом»

Евро-футбол.ру13:45

Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом» на один год

Sports.ru12:58

Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом»

Матч ТВ12:54

«Вест Хэм» продлил контракт с основным защитником

Soccer.ru13:28

Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2020 года

Чемпионат12:25

Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом» до конца следующего сезона. Игроку 34 года

Бомбардир.ру13:25

Сабалета продлил контракт с «Вест Хэм Юнайтед»

РИА Новости13:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая

Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено в 12:45
Общество

Король Таиланда объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Авто

Самый мощный Rolls-Royce за 20 млн рублей заметили в Воронеже

Машину заметили на парковке рядом с Чернавским мостом в столице Черноземья.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Футбол

Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»

Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Обновлено в 13:18
Политика

В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что, по его мнению, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, необходимо будет лишать гражданства Украины, а также заграничного паспорта, если он был выдан в республике.
Обновлено в 09:37
Авто

Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой»

Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.
Обновлено в 05:08
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб

«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика

В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку

Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций

Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено в 06:43
Космос

На крупнейшем спутнике Сатурна нашли ледяную стену

Обновлено в 13:53
Авто

FAW вывел на рынок «убийцу» Mazda 6

Китайский концерн FAW вывел на рынок обновлённый премиальный седан Hongqi H5.
Обновлено в 10:26
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено в 11:09
Футбол

Роналду поддержал больного Касильяса

Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона. Ранее сообщалось, что Касильяс перенес операцию в связи с инфарктом.
Обновлено в 12:38
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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