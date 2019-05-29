Саакашвили заявил о готовности «с оружием в руках защищать Украину»ИА Новороссия 11:46

«Готов с оружием в руках защищать Украину», — заявил политик. Ранее Саакашвили возглавил свою партию на выборах в украинский парламент. Напомним, что в мае Саакашвили пообещал быть осторожным и отрекся от политических амбиций на Украине.

Саакашвили заявил о готовности «с оружием в руках защищать Украину»

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Теннис Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Политика Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».

Политика В Грузии предложили запретить российский флаг В Грузии предложили запретить использование флагов государств, с которыми Тбилиси находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Политика УВД по Западному округу Москвы объявило о поиске трех новых сотрудников Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы разместило на портале hh.ru три новых вакансии.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Происшествия Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.

Происшествия Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Экономика Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.

Политика Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Политика Зеленский предложил выбрать главу Львовской области в Facebook Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Львовской области выразить в Facebook мнение о кандидатах на должность главы областной государственной администрации (ОГА).

Общество Умерла старейшая британка, выпивавшая по глотку виски каждый день Тереза Роули из американского штата Мичиган в 104-й день рождения раскрыла свой секрет долголетия: она на протяжении долгих лет выпивает банку диетической колы каждый день.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Армия и оружие В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.