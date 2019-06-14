Саакашвили заявил о готовности с оружием в руках защищать УкраинуRT на русском 04:27

«Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину», — добавил он. 28 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Саакашвили.

Саакашвили заявил о готовности с оружием в руках защищать Украину

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