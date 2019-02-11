Политика
Саакашвили заявил, что пока не собирается возвращаться в ГрузиюРИА Новости вчера в 15:49
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.
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Сегодня ситуация для нашего возвращения на родину не готова, мы в ближайшие недели и месяцы должны ее подготовить, так как нельзя со стороны смотреть на уничтожение нашей страны.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикТелеканал 360° вчера в 23:43
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