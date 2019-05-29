Политика
Саакашвили записался в киевский военкомат защищать Украину с оружиемМосковский Комсомолец 06:41
Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook на украинском языке, что прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате в Киеве. Он также сообщил, что его здоровье признанно отменным, а сам он годен к военной службе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:10
Происшествия
Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области
Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, об этом сообщают РИА Новости.
Обновлено 11 июня в 11:35
Футбол
Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - об этом сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:44
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Космос
Молодые ученые из Таджикистана посетят космическую школу в Самаре
Молодые ученые из Таджикистана станут участниками международной летней космической школы, которая откроется в Самарском национальном исследовательском университете, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Обновлено в 09:43
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Футбол
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку
Футболисты петербургского "Зенита" вышли из отпуска и провели первую тренировку на базе в Удельном парке, сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.
Обновлено в 10:48
Политика
Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:56
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Обновлено в 02:22
Игры
В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера
CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Политика
Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку
Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
Обновлено в 10:50
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Еременко продлил контракт с «Ростовом»
Обновлено в 08:47
Футбол
Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»
Обновлено в 11:26
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Политика
Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта
В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Футбол
Итальянки разгромили Ямайку на чемпионате мира
Женская сборная Италии обыграла команду Ямайки в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27