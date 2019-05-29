Политика
Саакашвили записался в киевский военкомат защищать Украину с оружиемМосковский Комсомолец 06:41
Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook на украинском языке, что прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате в Киеве. Он также сообщил, что его здоровье признанно отменным, а сам он годен к военной службе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Обновлено в 09:46
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
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Игры
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Разработчики из студии Frozenbyte вместе с издательством Modus Games в рамках игровой выставки E3 2019 представили 18-минутный ролик с демонстрацией Trine 4: The Nightmare Prince.
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Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
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Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
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Экономика
Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов
Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.
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Происшествия
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Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Общество
Программист создал бота, чтобы тот переписывался с его девушкой, пока он занят
Обновлено в 08:45
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение
Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Происшествия
На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции
Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
Sony выпустила смартфон Xperia 1 в России
Обновлено в 10:59
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Политика
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
За нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Здоровье
«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу
На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика
Трамп отказался уволить своего старшего советника за нарушение закона
Президент США Дональд Трамп отказался выполнить рекомендацию федерального надзорного органа об отправке в отставку его старшего советника Келлиэнн Конуэй.
Обновлено в 09:46