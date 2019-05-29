Политика

Саакашвили записался в киевский военкомат защищать Украину с оружиемМосковский Комсомолец 06:41

Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook на украинском языке, что прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате в Киеве. Он также сообщил, что его здоровье признанно отменным, а сам он годен к военной службе.
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Саакашвили встал на учет в киевском военкомате и заявил о готовности защищать Украину

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