Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимномВести.Ru 14:47
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили. Несмотря на все его прошлые анти-заслуги, украинский паспорт, отобранный Порошенко, ему вернул Зеленский.
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Политика
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Обновлено вчера в 09:30
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Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
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Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту
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Политика
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Ближайший соратник бывшего президента-олигарха и заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игорь Кононенко бросил своего патрона в трудный момент — он не намерен идти на парламентские выборы по спискам партии Европейская солидарность.
Обновлено в 17:52
Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске
В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Обновлено в 17:26
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
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Обновлено в 13:01
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Наука
Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда
Исследователи работают над созданием редкого вида аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
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Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
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Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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Первые группы юных сахалинцев и курильчан отправятся на Чёрное море уже 1 и 2 июня.
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Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
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Руководство Милана продолжает поиски нового главного тренера после ухода Дженнаро Гаттузо.
Обновлено в 17:44
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Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
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