Саакашвили встречали в Киеве украинским гимномВести.Ru 14:47

С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили. Несмотря на все его прошлые анти-заслуги, украинский паспорт, отобранный Порошенко, ему вернул Зеленский.

Политика Зеленский срочно созывает заседание СНБО Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.

Общество Школьники Петербурга сдали ЕГЭ по математике Сегодня, 29 мая, петербургские школьники сдают ЕГЭ по математике. Сдавать математику в Северной столице будут 27 тысяч учеников.

Футбол «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.

Футбол Игорь Денисов завершил карьеру футболиста Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.

Финансы Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.

Происшествия В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.

Энергетика Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе» Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".

Политика Порошенко предал ближайший соратник Ближайший соратник бывшего президента-олигарха и заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игорь Кононенко бросил своего патрона в трудный момент — он не намерен идти на парламентские выборы по спискам партии Европейская солидарность.

Политика Парламент Израиля объявил о самороспуске В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.

Общество ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Наука Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда Исследователи работают над созданием редкого вида аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории.

Общество Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России» Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.

Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Транспорт Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.

Общество В этом году в Крым отправятся 1200 юных сахалинцев и курильчан Первые группы юных сахалинцев и курильчан отправятся на Чёрное море уже 1 и 2 июня.

Космос Полное солнечное затмение ожидается в июле ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.

Футбол «Милан» начал переговоры с Симоне Индзаги Руководство Милана продолжает поиски нового главного тренера после ухода Дженнаро Гаттузо.