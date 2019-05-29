Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимномВести.Ru 14:47

С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили. Несмотря на все его прошлые анти-заслуги, украинский паспорт, отобранный Порошенко, ему вернул Зеленский.
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Михаил Саакашвили прилетел в Киев после восстановления украинского гражданства

RT на русском12:58

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Саакашвили прилетел в Киев

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МИР 2412:19

Саакашвили вернулся на Украину

Национальная служба новостей11:10

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Эхо Москвы17:01

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

РИА Новости10:47
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Политика

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Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
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Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
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Политика

Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:30
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
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В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление

Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено в 15:21
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Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
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Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

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Ближайший соратник бывшего президента-олигарха и заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игорь Кононенко бросил своего патрона в трудный момент — он не намерен идти на парламентские выборы по спискам партии Европейская солидарность.
Обновлено в 17:52
Политика

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Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
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Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда

Исследователи работают над созданием редкого вида аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории.
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Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
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ЛНР обвинила Зеленского в продолжении агрессии

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Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

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Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
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Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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Sony назвала дату выхода Death Stranding

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Первые группы юных сахалинцев и курильчан отправятся на Чёрное море уже 1 и 2 июня.
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Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
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В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

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«Милан» начал переговоры с Симоне Индзаги

Руководство Милана продолжает поиски нового главного тренера после ухода Дженнаро Гаттузо.
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Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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