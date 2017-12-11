Политика

Михаил Саакашвили вернулся на УкраинуКоммерсантъ 10:55

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии заявил, что по возвращении на Украину не планирует строить там политическую карьеру.
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Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Эхо Москвы17:01

Саакашвили встречают в аэропорту Киева — видео

RT на русском12:39

Саакашвили вернулся на Украину

Национальная служба новостей11:10

Саакашвили прилетел в Киев

Аргументы и Факты11:43

Ласкаво просимо: одиссея Саакашвили

МИР 2412:19

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

РИА Новости10:47

Михаила Саакашвили встретили в аэропорту Киева караваем и исполнением гимна

Народные новости10:52
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
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Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Здоровье

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В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
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Авто

Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Общество

В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа

Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых

Обновлено в 07:47
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 17:58
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

Обновлено в 11:40
Гаджеты

Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука

Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
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Футбол

Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду

Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Политика

Король Нидерландов пригласил Трампа посетить страну

Король Нидерландов Виллем-Александер направил приглашение президенту США Дональду Трампу нанести визит в страну.
Обновлено в 16:19
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Подозреваемый во взрыве в Лионе признал свою вину

Подозреваемый в организации взрыва в центре французского Лиона признал свою вину, передает телеканал BFMTV со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 14:42
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО

«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Болтон может встретиться с Патрушевым в Иерусалиме

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует провести встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым и израильским представителем Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.
Обновлено в 16:39
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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