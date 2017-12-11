Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимномВести.Ru 14:47
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили. Несмотря на все его прошлые анти-заслуги, украинский паспорт, отобранный Порошенко, ему вернул Зеленский.
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Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград
Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Политика
Глава Колымы сделал несколько назначений в правительстве
Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел кадровые перестановки в правительстве региона и назначил врио вице-губернатора, первого зампреда и министра строительства, ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:55
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Зенит» в день рождения Аршавина показал 20 его лучших голов
Обновлено в 05:04
Политика
Команда Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте президента
Администрация украинского президента Владимира Зеленского передала Верховной Раде законопроект, который содержит механизм отстранения главы страны от должности, сообщил представитель лидера в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге 29 мая.
Обновлено в 08:14
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Происшествия
В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер
В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
Обновлено в 17:13
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске и проведении повторных выборов в течение ближайших месяцев, сообщает The Times of Israel.
Обновлено 27 мая в 14:10
Баскетбол
«Химки» вышли в финал Единой лиги
Обновлено в 14:43
Здоровье
Врачи посоветовали отдыхающим в Турции россиянам не переедать
Российским туристам, находящимся на отдыхе в Турции, следует уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены из-за агрессивной и непривычной для них местной микрофлоры, а также не переедать, рассказали РИА Новости местные врачи.
Обновлено в 20:38
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Индийское недоумение: подбираем новые истребители - ракеты испытываем на Су-30МКИ
Речь идёт о том, что отдельные высокопоставленные лица в Индии называют Су-30МКИ устаревшими, требуя обновления на «более современные» боевые самолёты, но в то же время итоги испытаний крылатых ракет и авиабомб показывают, что об «устаревании» Су-30МКИ говорить явно преждевременно.
Обновлено в 08:44
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Происшествия
Радикалы штурмом взяли здание мэрии во Львове
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик
Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).
Обновлено в 21:28
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Политика
МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию
«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.
Обновлено в 03:30
Общество
Ураган событий. С какими испытаниями губернатор Алтайского края боролся в первый год работы
Обновлено в 20:50
Общество
Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г
Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено в 15:00