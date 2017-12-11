Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимномВести.Ru 14:47

С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили. Несмотря на все его прошлые анти-заслуги, украинский паспорт, отобранный Порошенко, ему вернул Зеленский.
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Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Газета.Ru14:12

Саакашвили встречают в аэропорту Киева — видео

RT на русском12:39

Саакашвили вернулся на Украину

Национальная служба новостей11:10

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

РИА Новости10:47

Ласкаво просимо: одиссея Саакашвили

МИР 2412:19

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Эхо Москвы17:01

Саакашвили вернулся на Украину

ТАСС10:48
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Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

В ОДВЗЯИ прокомментировали обвинения США в адрес России

Обновлено в 15:24
Происшествия

Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Экономика

Реальные доходы россиян продолжат падение

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Политика

Глава Колымы сделал несколько назначений в правительстве

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел кадровые перестановки в правительстве региона и назначил врио вице-губернатора, первого зампреда и министра строительства, ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:55
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Футбол

«Зенит» в день рождения Аршавина показал 20 его лучших голов

Обновлено в 05:04
Политика

Команда Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте президента

Администрация украинского президента Владимира Зеленского передала Верховной Раде законопроект, который содержит механизм отстранения главы страны от должности, сообщил представитель лидера в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге 29 мая.
Обновлено в 08:14
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Происшествия

В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер

В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
Обновлено в 17:13
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске и проведении повторных выборов в течение ближайших месяцев, сообщает The Times of Israel.
Обновлено 27 мая в 14:10
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Баскетбол

«Химки» вышли в финал Единой лиги

Обновлено в 14:43
Здоровье

Врачи посоветовали отдыхающим в Турции россиянам не переедать

Российским туристам, находящимся на отдыхе в Турции, следует уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены из-за агрессивной и непривычной для них местной микрофлоры, а также не переедать, рассказали РИА Новости местные врачи.
Обновлено в 20:38
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Индийское недоумение: подбираем новые истребители - ракеты испытываем на Су-30МКИ

Речь идёт о том, что отдельные высокопоставленные лица в Индии называют Су-30МКИ устаревшими, требуя обновления на «более современные» боевые самолёты, но в то же время итоги испытаний крылатых ракет и авиабомб показывают, что об «устаревании» Су-30МКИ говорить явно преждевременно.
Обновлено в 08:44
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Происшествия

Радикалы штурмом взяли здание мэрии во Львове

Обновлено в 08:41
Происшествия

В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик

Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).
Обновлено в 21:28
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Политика

МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию

«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.
Обновлено в 03:30
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Обновлено в 05:36
Общество

Ураган событий. С какими испытаниями губернатор Алтайского края боролся в первый год работы

Обновлено в 20:50
Общество

Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г

Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено в 15:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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