Саакашвили встречали в Киеве украинским гимномВести.Ru 14:47

С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили. Несмотря на все его прошлые анти-заслуги, украинский паспорт, отобранный Порошенко, ему вернул Зеленский.

Авто Завод Haval начинает серийное производство В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.

Политика Китай нашел новое оружие в торговой войне с США Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.

Происшествия В парке у Белого дома загорелся мужчина Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.

Происшествия Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.

Экономика Реальные доходы россиян продолжат падение Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.

Политика Глава Колымы сделал несколько назначений в правительстве Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел кадровые перестановки в правительстве региона и назначил врио вице-губернатора, первого зампреда и министра строительства, ЖКХ и энергетики.

Политика Зеленский срочно созывает заседание СНБО Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.

Политика Команда Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте президента Администрация украинского президента Владимира Зеленского передала Верховной Раде законопроект, который содержит механизм отстранения главы страны от должности, сообщил представитель лидера в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге 29 мая.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Происшествия В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.

Политика Парламент Израиля проголосовал за самороспуск Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске и проведении повторных выборов в течение ближайших месяцев, сообщает The Times of Israel.

Здоровье Врачи посоветовали отдыхающим в Турции россиянам не переедать Российским туристам, находящимся на отдыхе в Турции, следует уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены из-за агрессивной и непривычной для них местной микрофлоры, а также не переедать, рассказали РИА Новости местные врачи.

Общество Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Армия и оружие Индийское недоумение: подбираем новые истребители - ракеты испытываем на Су-30МКИ Речь идёт о том, что отдельные высокопоставленные лица в Индии называют Су-30МКИ устаревшими, требуя обновления на «более современные» боевые самолёты, но в то же время итоги испытаний крылатых ракет и авиабомб показывают, что об «устаревании» Су-30МКИ говорить явно преждевременно.

Политика В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы» В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".

Происшествия В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Финансы Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии "Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.

Политика МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию «По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.