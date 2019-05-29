Саакашвили встал на воинский учет на УкраинеИзвестия 04:28

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате в Киеве.

Саакашвили встал на воинский учет на Украине

Экономика Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Политика Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию Конституционный суд признал, что, подписав указ, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку конституция не предусматривает его права образовывать такие органы.

Здоровье Люди XXXL: эксперты рассказали, каким станет мир для толстых в будущем Одежда будет средством самовыражения, люди станут свободнее, научатся видеть внутреннюю гармонию, — сделала прогноз дизайнер одежды Ольга Лукьянова.

Политика Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Экономика Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Политика Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters.

Происшествия В Москве горит Измайловский кремль На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.

Политика Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.

Происшествия Пензенцы сообщают о кровавом конфликте с цыганами в Чемодановке Жители Чемодановки рассказывают о кровавом конфликте между русскими и цыганским населением.

Происшествия В Улан-Удэ загорелся строительный рынок Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.

Общество В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».

Политика В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.

Общество Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз» Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.

Авто Land Rover разработает особую версию Defender нового поколения Будет интересно посмотреть, появятся ли эти особенности в глобальной модификации, или же Land Rover планирует представить отдельную версию внедорожника с учетом особенностей рынка Китая.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.

Энергетика Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).