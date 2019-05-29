Саакашвили встал на воинский учет на УкраинеИзвестия 04:28

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате в Киеве.

Саакашвили встал на воинский учет на Украине

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