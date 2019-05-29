Политика

Саакашвили встал на воинский учет на УкраинеИзвестия 04:28

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате в Киеве.
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Саакашвили встал на учет в киевском военкомате и заявил о готовности защищать Украину

ТАСС07:55

Саакашвили встал на учет в киевском военкомате

РИА Новости04:18

Саакашвили решил пойти в армию

Газета.Ru05:44

Эксперт оценил слова Саакашвили о готовности защищать Украину

RT на русском05:34

Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию на Украине и готов воевать

РЕН ТВ04:29

Саакашвили встал на воинский учет на Украине

Известия04:28

Саакашвили признали пригодным к воинской службе на Украине

РБК05:49
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

Обновлено в 04:43
Транспорт

Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:34
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Технологии

Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, всего в новую криптовалюту Facebook, получившую название Libra, вкладываются 12 компаний.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела

Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Политика

Лидеры стран ШОС подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке

Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети

Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Суд ограничил в родительских правах мать брошенной в квартире девочки

Обновлено в 06:23
Здоровье

Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше

Возникнет "стиль полного человека". Из гардероба исчезнут балахоны и объемные вещи, так как люди перестанут комплексовать по поводу фигуры.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Происшествия

«Воскресший» Цапок находился в розыске

Обновлено в 07:11
Транспорт

Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту

На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Политика

Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке

Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
Обновлено в 04:29
Здоровье

Медики в Красноярском крае не боятся увольнения

Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в канун дня медицинского работника подсчитали, какую зарплату готовы предложить работодатели в Красноярском крае врачам и фармацевтам.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:48
Футбол

Азар: «Модрич сказал, что не отдаст мне десятый номер»

Новичок "Реала" Эден Азар рассказал о том, что полузащитник "сливочных" Лука Модрич не стал уступать ему десятый номер, который был у Азара в "Челси".
Обновлено вчера в 18:20
Общество

ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%

Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой поступила в престижный американский университет

Российская исполнительница Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками радостной новостью о том, что ее старшей дочери Соне Киперман удалось поступить в престижный университет, расположенный в американском штате Калифорния.
Обновлено в 06:54
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль

Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Политика

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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