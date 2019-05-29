Политика
Саакашвили встал на воинский учет на УкраинеИзвестия 04:28
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате в Киеве.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
Обновлено в 04:43
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 07:34
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Технологии
Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, всего в новую криптовалюту Facebook, получившую название Libra, вкладываются 12 компаний.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела
Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети
Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
Обновлено вчера в 04:57
Здоровье
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше
Возникнет "стиль полного человека". Из гардероба исчезнут балахоны и объемные вещи, так как люди перестанут комплексовать по поводу фигуры.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Происшествия
«Воскресший» Цапок находился в розыске
Обновлено в 07:11
Транспорт
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту
На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Политика
Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке
Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Медики в Красноярском крае не боятся увольнения
Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в канун дня медицинского работника подсчитали, какую зарплату готовы предложить работодатели в Красноярском крае врачам и фармацевтам.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:48
Футбол
Азар: «Модрич сказал, что не отдаст мне десятый номер»
Новичок "Реала" Эден Азар рассказал о том, что полузащитник "сливочных" Лука Модрич не стал уступать ему десятый номер, который был у Азара в "Челси".
Обновлено вчера в 18:20
Общество
ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%
Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поступила в престижный американский университет
Российская исполнительница Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками радостной новостью о том, что ее старшей дочери Соне Киперман удалось поступить в престижный университет, расположенный в американском штате Калифорния.
Обновлено в 06:54
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51