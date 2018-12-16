Политика

Саакашвили в соцсетях призывает к митингам в Тбилиси
ФедералПресс
12:55

По данным ЦИК республики, за Зурабишвили отдали голоса 59,52% избирателей. Сегодня она вступила в должность. При этом Вашадзе сразу после подведения предварительных итогов призывал своих сторонников, которых назвал «настоящими европейскими грузинами» выйти на митинг в центре Тбилиси.
ФедералПресс12:55

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Саакашвили попытался созвать оппозицию на митинг в Тбилиси из-за границы

Газета.Ru15:11

Саакашвили в соцсетях призывает к митингам в Тбилиси

ФедералПресс12:55

Видеообращение Саакашвили: созывает «несогласных с результатами выборов» на митинг в Тбилиси

Версия.Инфо12:18

Михаил Саакашвили из-за рубежа созывает оппозицию на митинг в Тбилиси

Коммерсантъ10:55

Грузия: Саакашвили созвал всех соратников в Тбилиси

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Саакашвили призывает оппозицию собраться в Тбилиси

News.ru09:31

Саакашвили призвал сторонников взять Тбилиси

Взгляд.ру08:49
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Политика

Кожемяко выигрывает выборы губернатора Приморья

Олег Кожемяко избран губернатором Приморского края в первом туре на состоявшихся в воскресенье перевыборах главы региона.
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Порошенко допустил поддержку более достойного кандидата на выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не готов обсуждать свое возможное участие в выборах главы государства в марте 2019 года, при это он допустил, что поддержит "более достойного кандидата".
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«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции

Пресс-служба «Би-би-си» прокомментировала сообщения о требовании редакции к своей журналистке найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.
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Армия и оружие

Летные испытания МБР «Сармат» начнутся в Плесецке в ближайшее время

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" пройдут на космодроме Плесецк в ближайшее время, где для этого строится необходимая инфраструктура, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
Обновлено в 17:12
Политика

В Тбилиси оппозиционеры расставили палатки перед зданием парламента

Обновлено в 14:03
Политика

Президент Судана прилетел в Сирию

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад встретился с лидером Судана Омаром аль-Баширом, который прибыл в Сирию.
Обновлено в 15:10
Политика

Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение в ряде регионов страны не будет продлено, если не произойдёт «вторжение российских войск» на украинскую территорию.
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В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.
Обновлено в 11:41
Политика

WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства

Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).
Обновлено в 12:59
Политика

Мадуро не приедет на инаугурацию Болсонару, несмотря на приглашение

"Вы можете ознакомиться с двумя официальными дипломатическими нотами, присланными бразильскими властями, которые содержат приглашения правительству Венесуэлы и президенту Николасу Мадуро принять участие в церемонии инаугурации Жаира Болсонару", - написал глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы, приложив фотографии документов, присланных из посольства Бразилии и бразильского МИД.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:23
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Французские власти прислушаются к требованию движения «желтых жилетов» о проведении референдумов гражданской инициативы, на которых должны рассматриваться вопросы государственной важности.
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Полиция Брюсселя применила водометы на антимиграционном марше

Полиция Брюсселя применила водометы и слезоточивый газ для разгона марша против подписания Бельгией глобального договора о миграции.
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Армия и оружие

Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.
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При авиаударе коалиции США по сирийской деревне погибли 17 человек

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Михаил Николаевич Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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Тбилиси
Столица Грузии
Столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,1 миллиона человек. Город был основан в V веке. Стратегическое расположение на перекрёстке между Европой и Азией неоднократно делало Тбилиси яблоком раздора между различными силами на Кавказе. Многоликую историю города можно изучать по его архитектуре: начиная с просторных проспектов Руставели и Агмашенебели, и заканчивая узкими улицами сохранившегося с раннего Средневековья района Нарикала.
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