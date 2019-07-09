Происшествия

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей рукуИзвестия 13:02

Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку. Инцидент произошел 9 июля около здания суда, где слушалось дело мэра города Геннадия Труханова.
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Саакашвили ударил и покалечил пожилую женщину

Взгляд.ру13:46

Саакашвили сломал руку женщине

Газета.Ru13:03

Михаил Саакашвили сломал руку пожилой одесситке

Московский Комсомолец13:36

Саакашвили сломал руку пожилой женщине

News.ru13:53

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

Известия13:02

Видео: Саакашвили устроил драку и сломал руку пожилой женщине

РЕН ТВ12:18

Госпитализация и перелом руки: Саакашвили нокаутировал пожилую одесситку

Украина.ру11:26
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Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра

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Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple

Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
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Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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Происшествия

Суд оправдал мэра Одессы Труханова

Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
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Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
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Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
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Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
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В Ульяновске загорелось здание правительства

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Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
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В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone

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Религия

Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла

Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
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Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
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Политика

«Послал всех в нокаут»: грузины оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
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Названа дата выхода фильма «Большой Лебовски» в прокат

Премьера спин-оффа фильма "Большой Лебовски" - The Jesus Rolls запланирована на 2020 год, пишет Variety.
Обновлено в 15:07
Спорт

Пригода завоевал золото на 50-метровке брассом на Универсиаде

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 50 метров на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
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«Яндекс.Маркет» ввел авторизацию через «Сбербанк ID»

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Авто

Названы самые популярные автомобили со средней ценой 2 млн рублей

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Авто

Skoda начала производство кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Политика

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
Обновлено в 12:56
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Политика

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
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Армия и оружие

Опубликовано видео «мгновенного уничтожения» грузовика ВСУ

На одном из видеоканалов, ассоциированных с народными республиками Донбасса, появилось видео, в котором, как утверждается, запечатлено уничтожение грузовика вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ

Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
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Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
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Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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