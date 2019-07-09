Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку. Инцидент произошел 9 июля около здания суда, где слушалось дело мэра города Геннадия Труханова.

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

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