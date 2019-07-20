Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в РадуГазета.Ru вчера в 18:07
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Финансы
В 2019 году турецкие НИИ получили $15,5 млрд
В соответствии с обнародованными сведениями, в 2018 году турецким НИИ из центрального бюджета было перечислено 13,024 млрд долларов, а выделенные в 2019 году средства по первоначальным оценкам составили 15,5 млрд долларов.
Обновлено в 06:02
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Общество
Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику
Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено 18 июля в 19:28
Технологии
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Футбол
Волгоградский «Ротор» в гостях разгромил «Енисей»
Обновлено в 06:21
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
Журналистка, экс-помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева обвинила блогера Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:25
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
На Украине ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных
Сотрудники пиццерии принципиально не говорят на русском Работники одной из пиццерий в украинских Черновцах прикрепили на входную дверь табличку с оскорблением русскоговорящих посетителей.
Обновлено вчера в 14:04
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за десять дней заработало 1 млн долларов
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Россия и Индия готовятся закрепить военное сотрудничество в Арктике
Договор будет наиболее выгоден военно-морским силам, поскольку корабли обеих стран получат обоюдный доступ к портам и исключительным экономическим зонам, что позволит осуществлять дозаправку, дозагрузку, а также беспрепятственно пересекать границы для совместных учений.
Обновлено в 05:06