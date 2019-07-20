Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

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