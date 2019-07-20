Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради ЗеленскогоВести.Ru вчера в 22:42
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
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Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов
Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу больницы.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Общество
Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира
Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.
Обновлено в 03:35
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Политика
Бориса Джонсона заподозрили в связях с бывшим руководством ЮКОСа
Лидера британской предвыборной гонки Бориса Джонсона подозревают в связях с бывшим вице-президентом нефтяной компании ЮКОС Александром Темерко.
Обновлено в 01:30
Политика
Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии.
Обновлено в 03:07
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня
Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.
Обновлено в 04:08
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 18:28
Единоборства
Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя
В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.
Обновлено в 02:36
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Как отмечается в материале на сайте кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.
Обновлено 17 июля в 09:20
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
«Краснодар» поздравил Газинского с днем рождения
Пресс-служба "Краснодара" поздравила полузащитника Юрия Газинского с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 30 лет.
Обновлено в 02:01
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
Обновлено 17 июля в 05:36
Экономика
Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза
По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Около 150 человек эвакуированы из бургерной на территории ТЦ на юге Москвы из-за пожара
Эвакуация прошла из кафе-бургерной, расположенной на территории торгового центра на улице Ленинская Слобода в Москве из-за пожара, из здания вывели 150 человек.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер разрешил переброску американских вооружённых сил в Саудовскую Аравию для дальнейшего развёртывания военного контингента, сообщило Центральное командование США.
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Крупнейший в Европе: теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году
Теннисный клуб на территории спортивного комплекса «Лужники» откроют в 2020 году.
Обновлено в 03:00