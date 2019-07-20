Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради ЗеленскогоВести.Ru вчера в 22:42

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Вести.Ruвчера в 22:42

Саакашвили снял партию с выборов в Верховную раду в пользу Зеленского

Известиявчера в 19:58

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

РИА Новостивчера в 20:56

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Интерфаксвчера в 20:17

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

URA.Ruвчера в 20:01

Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду

RT на русскомвчера в 21:43

Саакашвили заявил о снятии своей партии с выборов в Раду

РБКвчера в 17:54
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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