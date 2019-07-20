Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в РадуТАСС вчера в 22:21

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил снять свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду. В записи в своем Facebook в пятницу он призвал сторонников поддержать партию "Слуга народа" действующего президента Украины Владимира Зеленского.
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Михаил Саакашвили
У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости вчера в 20:56

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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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