Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в РадуГазета.Ru вчера в 18:07
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
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Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Игры
Названа дата релиза первого крупного DLC для Anno 1800
Обновлено в 07:21
Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой решила стать певицей
Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна записывает свою дебютную композицию.
Обновлено в 02:29
Политика
Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу
Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага
По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Общество
В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Косачев заявил о риске начала войны в Персидском заливе
Войны не хотят ни США, ни Иран, однако обе стороны играют на повышение ставок.
Обновлено в 07:30
Спорт
Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки
Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
Обновлено в 06:59
Авто
Toyota объявила дату премьеры нового компактного кроссовера
Как сообщает Autocar, в модельном ряду Toyota новый четырехметровый паркетник заменит компакт-кросс Rush и станет серийным продолжением концепта Daihatsu DN Trec, представленного на одном из международных мотор-шоу в 2017 году.
Обновлено в 01:30
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Футбол
Волгоградский «Ротор» обыграл красноярский «Енисей»
Обновлено в 07:20
Авто
8 любимых автомобилей безумной телезвезды Ричарда Хаммонда
Ведущий автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour Ричард Хаммонд, как и его коллеги Джереми Кларксон и Джеймс Мэй, имеет весьма примечательную коллекцию автомобилей.
Обновлено в 01:07
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотленд-Ярда
Электронная почта и страница Скотленд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 02:07
Общество
В Москве начали строить станцию метро «Университет Дружбы Народов»
Станцию метро "Университет Дружбы Народов" начали строить на Коммунарской линии в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Авторитетный инсайдер рассказал о смартфонах серии Motorola One
Позже появились данные, что еще в серию войдет модель Motorola One Pro. Но по данным Блэсса, будет выпущен еще смартфон Motorola One Macro.
Обновлено в 07:40
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Футбол
Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:25
Политика
Новая глава Еврокомиссии решила наладить диалог с Россией санкциями
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совмещения режима антироссийских санкций и диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 00:50
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36