Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в РадуГазета.Ru вчера в 18:07
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
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На Украине ожидают зачисток после завтрашних выборов в Верховную раду
Национальная служба новостей09:04
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика
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Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
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Обновлено вчера в 16:50
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
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Обновлено вчера в 17:02
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«Химки» разгромили ивановский «Текстильщик» в Первенстве ФНЛ
Сегодня в рамках третьего тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ ивановский «Текстильщик» провел матч с подмосковными «Химками».
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Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина
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Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
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Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)
На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.
Обновлено в 10:39
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Происшествия
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Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Армия и оружие
Петербург навестит ракетный эсминец «Си Ань» из Китая
В среду, 24 июля, в Санкт-Петербург прибудет ракетный эсминец ВМС Китая «Си Ань».
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
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Политика
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В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
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Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
Обновлено в 09:14
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Ковач: «„Бавария“ рассчитывает на Саншеша»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о будущем в команде полузащитника Ренату Саншеша.
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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14