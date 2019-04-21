Политика
Саакашвили снова собрался на УкраинуLenta.ru 21:48
В марте Саакашвили планировал оказаться на территории Украины 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. По его словам, он взял билет на это число, так как был уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.
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Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции
Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда
Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Группа российских инспекторов планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:33
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено в 19:28
Политика
Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану
Обновлено в 14:30
Хоккей
Хоккеист «Вашингтона» Оши перенес операцию на сломанной ключице
Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Ти Джей Оши перенес операцию по поводу перелома ключицы, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Обновлено в 13:30
Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено в 20:31
Политика
Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 22:48
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено в 21:48
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Энергетика
Крыму подобрали надежного трейдера
Предполагается, что крупный, не опасающийся санкций трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены, что позволит им снизить стоимость топлива на заправках, говорят два источника "Ъ".
Обновлено в 17:53
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»
Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
Обновлено в 18:56
Гаджеты
Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя
Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
Интернет
Приложение Google Lens добавит новые «фильтры» перевода и поиска ресторанов
Каким бы умным ни было приложение «Google Объектив» (Google Lens), оно по-прежнему весьма ограничено в своих возможностях, и часто отсылает пользователя к другому приложению.
Обновлено в 23:30
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Наука
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский побеждает во всех областях Украины кроме Львовской
Владимир Зеленский лидирует по количеству голосов избирателей в Киеве и во всех областях страны, кроме Львовской.
Обновлено в 18:35