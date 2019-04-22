Политика
Саакашвили снова собрался на УкраинуLenta.ru вчера в 21:48
В марте Саакашвили планировал оказаться на территории Украины 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. По его словам, он взял билет на это число, так как был уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.
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Происшествия
У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия
Обновлено в 03:52
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода Азара
Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника под Смоленском
СК начал проверку по факту избиения директором компьютерного клуба в Смоленской области 14-летнего подростка, который после случившегося был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:33
Авто
Чиновники Колымы закупают запчасти на Cadillac
Чиновники администрации Ягодинского городского округа Магаданской области, судя по всему, передвигаются по территории муниципалитета на автомобиле Cadillac Escalade.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы
Обновлено вчера в 02:23
Футбол
Бензема установил клубный рекорд «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0). Француз стал автором восьми последних голов мадридской команды.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
Елизавета II посетила воскресное богослужение в часовне Святого Георгия Принц Гарри также присутствовал, но без жены.
Обновлено вчера в 12:27
Теннис
Медведев поднялся на 5-ю строчку чемпионской гонки ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки.
Обновлено в 01:30
Религия
Православные христиане сегодня празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Эксперт продемонстрировал эволюцию камеры Samsung Galaxy от S7 до S10
Эксперт продемонстрировал поэтапную эволюцию качества основной камеры флагманской линейки Galaxy от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Памятник Ленину в Екатеринбурге предложили снести в день рождения
Активисты предложили снести памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года.
Обновлено в 03:40
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество
Жителей Кузбасса ждут жаркие майские праздники
Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на май. Начало и конец месяца обещают быть жаркими.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Обновлено вчера в 19:21
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19