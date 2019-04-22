Саакашвили снова собрался на УкраинуLenta.ru вчера в 21:48

В марте Саакашвили планировал оказаться на территории Украины 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. По его словам, он взял билет на это число, так как был уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.

Саакашвили снова собрался на Украину

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