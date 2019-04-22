Политика
Саакашвили снова собрался на УкраинуLenta.ru вчера в 21:48
В марте Саакашвили планировал оказаться на территории Украины 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. По его словам, он взял билет на это число, так как был уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.
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Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Россиянка поела суши и впала в кому
В Белове Кемеровской области местная жительница съела суши в одном из городских кафе и попала в больницу.
Обновлено в 02:06
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Гаджеты
К выпуску готовится загадочный смартфон Nokia с кодовым именем Wasp
Ходят слухи, что под кодовым именем Wasp может скрываться модель Nokia 5.2. Анонс смартфона может состояться в текущем квартале.
Обновлено в 01:19
Политика
Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией
Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.
Обновлено вчера в 14:37
Религия
Сегодня православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями
Обновлено вчера в 13:42
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Здоровье
Волгоградцам рассказали, может ли музыка Моцарта вылечить заикание
Сегодня, после проведения многочисленных опытов, лечение музыкой применяют в некоторых медицинских учреждениях, и я вам скажу, практика излечения довольно успешная.
Обновлено вчера в 22:30
Культура
В челябинском саду Победы появится панорамное граффити
Обновлено вчера в 08:48
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Обновлено вчера в 22:18
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали в Москве
Обновлено в 02:23
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Космос
Ученые предложили запустить в космос гараж для космических кораблей
Обновлено 20 апреля в 20:02
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25